Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán, sufrió un atentado en Oaxaca el pasado fin de semana.

Medios locales reportaron el ataque armado al candidato a alcalde frente al Palacio de Gobierno de Pablo Coatlán, Oaxaca durante la noche del 31 de octubre.

Como resultado de este ataque murió Misael Medina, primo y chofer de Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán.

Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán, sufre atentado en Oaxaca responsabiliza a Abraham López Martínez, actual presidente municipal

De acuerdo con los primeros reportes de este ataque a Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán este se desarrolló cerca de las 23:00 horas del 31 de octubre.

Mientras el candidato a alcalde de San Pablo Coatlán iba en un vehículo junto con su primo a la agencia municipal de San Antonio Lalana, quién murió tras este atentado.

En tanto, Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán logró sobrevivir a este atentado en su contra porque minutos antes había descendido del vehículo donde murió su primo.

De acuerdo con el testimonio de Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán, su primo, quién también era su chofer acudió a la agencia municipal de San Antonio Lalana a dejar el vehículo donde viajaban, el cual era una camioneta, mientras que él se fue a una reunión.

Cuando regresó de su reunión vio a Misael Medina su primo y chofer muerto tras recibir cerca de 18 impactos de bala de arma de grueso calibre.

Por estos hechos es que Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán responsabilizó a Abraham López Martínez, actual presidente municipal en conferencia de prensa al día siguiente.

“Queremos el cambio, todas las comunidades lo están pidiendo y anhelan ese cambio. Por eso responsabilizo al presidente municipal ya el gobierno sabrá qué hacer” Gerardo López García, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán

⚠️El candidato a la presidencia municipal de San Pablo Coatlán, Gerardo López García, sufrió un ataque armado frente al Palacio de Gobierno. Su primo y chofer, Misael Medina, murió en el lugar.



En conferencia de prensa, López García responsabilizó al actual alcalde, Abraham… pic.twitter.com/sAbkV42s60 — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2025

De igual forma, el candidato a alcalde exigió a las autoridades del Gobierno de Oaxaca que garanticen paz y seguridad ante el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en esta comunidad del sur de la Sierra oaxaqueña.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó a través de un comunicado que inició una carpeta investigación correspondiente a este crimen.

Aseguró además que desplegó a un equipo multidisciplinario para las diligencias iniciales para evaluar todas las líneas de investigación al respecto y construir una sólida teoría del caso.

También aseguró que solicitó la intervención a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ante estos hechos.