El lunes 19 de enero de 2026, se dio a conocer que la influencer Dulce Enríquez murió como consecuencia de un accidente automovilístico en Huatulco, en el estado de Oaxaca.

En el mismo vehículo accidentado el 9 de enero de 2026, viajaba el alcalde de Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, quien se dirigía a la ciudad de Oaxaca para cumplir con su agenda de trabajo.

Pero, ¿quién era Dulce Enríquez? Te contamos lo que sabemos acerca de la influencer que murió tras sufrir un accidente en Huatulco.

¿Quién era Dulce Enríquez? La influencer murió en un accidente en Huatulco

Dulce Enríquez era una joven creadora de contenido, la cual se viralizó debido a los trabajos que realizaba como maquillista.

En redes sociales compartía diversos tips de belleza, lo que la hizo acumular miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

Dulce Enríquez, la influencer murió en un accidente en Huatulco (dulce_enriquez5 / IG)

¿Qué edad tenía Dulce Enríquez?

Al momento de su muerte, la influencer Dulce Enríquez tenía 20 años de edad.

¿Quién era la pareja de Dulce Enríquez?

Con información de sus redes sociales, Dulce Enríquez se encontraba soltera.

¿Qué signo zodiacal era Dulce Enríquez?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Dulce Enríquez, no es posible determinar cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Dulce Enríquez?

Con información de sus redes sociales, Dulce Enríquez no tenía hijos.

¿Qué estudió Dulce Enríquez?

Dulce Enríquez contaba con estudios especializados como estilista y maquillista.

¿En qué trabajó Dulce Enríquez?

Dulce Enríquez se dedicaba a la creación de contenido en redes sociales, lo que la llevó a contar con más de 120 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Asimismo, era un joven emprendedora, pues era propietaria de su salón de belleza “Dulce Glow” y un local dedicado a la preparación de diversas bebidas llamado “D-Drinks”.

La familia de Dulce Enríquez informó que, luego de pasar 10 días hospitalizada, la joven de 20 años murió a causa del accidente que sufrió en Huatulco, en el tramo carretero Ocotlán-Ejutla.

Esto toda vez que no logró recuperarse de las graves heridas que sufrió por la volcadura de la camioneta en la que viajaba junto al alcalde de Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, quien resultó ileso.

Ante ello, el propio alcalde se pronunció en redes sociales, lamentando la muerte de Dulce Enríquez y compartiendo su pésame con la familia.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades realizan una investigación, con la finalidad de conocer las causas que provocaron el accidente.