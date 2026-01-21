Muere la influencer Dulce Enríquez tras accidente en Huatulco; el alcalde iba en el vehículo

El lunes 19 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte la influencer Dulce Enríquez tras un accidente automovilístico en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con la información, Julio César Cárdenas Ortega, alcalde de Huatulco, iba también a bordo del vehículo que sufrió el accidente cuando este se dirigía a la ciudad de Oaxaca.

No obstante, el propio alcalde aseguró que solo sufrió heridas leves, por lo que se recuperó y no requirió ser internado en un hospital.

Alcalde de Huatulco lamentó la muerte de la influencer Dulce Enríquez

Familiares confirmaron la muerte de la influencer oaxaqueña Dulce Enríquez, a consecuencia de las graves heridas que sufrió tras un accidente automovilístico en el tramo carretero Ocotlán-Ejutla.

Dulce Enríquez, de 20 años de edad, permaneció 10 días hospitalizada luego del percance en el que viajaba junto al alcalde Julio César Cárdenas Ortega.

Dulce Enriquez, influencer (@dulce_enriquez5)

Por su parte, la familia de Dulce Enríquez compartió un mensaje en el que indicaron se trata de un momento doloroso para ellos.

Debido a esta situación, el propio edil se pronunció con una publicación en redes sociales, en donde lamentó la muerte de la influencer.

Cárdenas Ortega externó sus condolencias a la familia de Dulce Enríquez, a quienes “con responsabilidad y sensibilidad” ofreció también su solidaridad por lo ocurrido.

Pese a ello, el edil no detalló los motivos por los cuales viajaba junto a la influencer en su trayecto a Oaxaca, pues únicamente aseguró se dirigía a cumplir con su agenda de trabajo.