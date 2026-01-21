Muere la influencer Dulce Enríquez tras accidente en Huatulco; el alcalde iba en el vehículo

El lunes 19 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte la influencer Dulce Enríquez tras un accidente automovilístico en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con la información, Julio César Cárdenas Ortega, alcalde de Huatulco, iba también a bordo del vehículo que sufrió el accidente cuando este se dirigía a la ciudad de Oaxaca.
No obstante, el propio alcalde aseguró que solo sufrió heridas leves, por lo que se recuperó y no requirió ser internado en un hospital.
Alcalde de Huatulco lamentó la muerte de la influencer Dulce Enríquez
Familiares confirmaron la muerte de la influencer oaxaqueña Dulce Enríquez, a consecuencia de las graves heridas que sufrió tras un accidente automovilístico en el tramo carretero Ocotlán-Ejutla.
Dulce Enríquez, de 20 años de edad, permaneció 10 días hospitalizada luego del percance en el que viajaba junto al alcalde Julio César Cárdenas Ortega.
Por su parte, la familia de Dulce Enríquez compartió un mensaje en el que indicaron se trata de un momento doloroso para ellos.
Debido a esta situación, el propio edil se pronunció con una publicación en redes sociales, en donde lamentó la muerte de la influencer.
Cárdenas Ortega externó sus condolencias a la familia de Dulce Enríquez, a quienes “con responsabilidad y sensibilidad” ofreció también su solidaridad por lo ocurrido.
Pese a ello, el edil no detalló los motivos por los cuales viajaba junto a la influencer en su trayecto a Oaxaca, pues únicamente aseguró se dirigía a cumplir con su agenda de trabajo.