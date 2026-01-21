El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGEO) llevar a cabo una investigación objetiva, exhaustiva y transparente en torno al accidente automovilístico en el que resultó gravemente lesionada la influencer y maquillista Dulce Enríquez, quien falleció este lunes a consecuencia de las heridas sufridas.

El mandatario estatal afirmó que el caso no debe quedar impune y recalcó la importancia de que las autoridades ministeriales actúen conforme a la ley para esclarecer plenamente los hechos y fincar responsabilidades. Señaló que cualquier persona involucrada deberá rendir cuentas, independientemente del cargo que ostente, y precisó que el edil involucrado cuenta con un permiso previamente autorizado por su Cabildo.

No habrá impunidad en accidente donde murió Dulce Enríquez y que involucra al alcalde de Huatulco, asegura Salomón Jara

Dulce Enríquez, reconocida en redes sociales por su trabajo como maquillista profesional y creadora de contenido digital, había generado una amplia ola de solidaridad luego de que se difundiera la gravedad de su estado de salud tras el percance.

Dulce Enríquez, la influencer murió en un accidente en Huatulco (dulce_enriquez5 / IG)

Familiares de la joven pidieron respeto y privacidad durante este momento de profundo dolor, al tiempo que agradecieron las múltiples muestras de apoyo, mensajes y acompañamiento recibidos por parte de seguidores, colegas y ciudadanía en general.

El accidente se registró en el libramiento de Ocotlán de Morelos, sobre la carretera de cuota 135-D, con dirección a la región de la Costa, donde Dulce Enríquez viajaba en un vehículo junto al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Gopar, así como su chofer y un elemento de escolta.

Tras el impacto, la joven fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció internada varios días debido a la gravedad de las lesiones. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento, por lo que la autoridad ministerial inició.