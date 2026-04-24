Salomón Jara Cruz inauguró el techado del área de usos múltiples en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyteo) número 31, ubicado en Santa Elena El Tule, en el municipio de Santa María Tonameca, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en la región Costa.

La obra, que representa una inversión de 3.1 millones de pesos, permitirá que las y los estudiantes realicen actividades académicas, deportivas y culturales en un espacio adecuado y protegido de las condiciones climáticas.

Infraestructura educativa en Oaxaca fortalece aprendizaje y bienestar estudiantil: Salomón Jara

El mandatario estatal destacó que este nuevo espacio contribuirá a que la comunidad estudiantil pueda reunirse, practicar deporte y desarrollar actividades académicas en condiciones seguras, lo que impacta directamente en su formación integral.

Asimismo, subrayó que su administración ha priorizado la atención a planteles que anteriormente se encontraban en abandono, avanzando en el techado de diversas instituciones educativas del sistema Cecyteo.

Salomón Jara impulsa infraestructura educativa en Oaxaca con obra en Cecyteo 31. (Cortesía )

Además, anunció la reparación del techado de dos aulas en este mismo plantel, con el objetivo de ampliar los espacios dignos para estudiantes y docentes.

Por su parte, el director general del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied), Pedro Marcelino Silva Salazar, detalló que la obra no solo mejora las condiciones físicas del plantel, sino que también fortalece el tejido social y fomenta la convivencia escolar.