El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, celebró que tres restaurantes de la entidad recibieran el reconocimiento de la Guía Michelin, una distinción que, señaló, fortalece la proyección internacional de la gastronomía y el turismo oaxaqueños.

Los establecimientos reconocidos son Aguamarga, ubicado en Oaxaca de Juárez; Vianda, en Guadalupe Etla, y Glou Glou, en Puerto Escondido. Estos restaurantes se suman a la oferta gastronómica del estado reconocida por la guía internacional, en un contexto en el que Oaxaca busca atraer a más visitantes nacionales y extranjeros.

Salomón Jara destaca a Oaxaca como epicentro gastronómico de México

El mandatario estatal afirmó que el reconocimiento de la Guía Michelin refleja el talento, la creatividad y el esfuerzo de chefs, cocineras y cocineros que contribuyen a la riqueza culinaria de Oaxaca.

Jara Cruz celebró la distinción y señaló que permite reafirmar a la entidad como “el gran epicentro gastronómico y turístico de México a nivel internacional”.

El gobernador también destacó la colaboración entre el Gobierno de Oaxaca y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, alianza que busca impulsar la proyección mundial de la gastronomía oaxaqueña.

Los nuevos establecimientos se incorporan a la lista de restaurantes previamente reconocidos, entre ellos Los Danzantes, que cuenta con una Estrella Michelin y una Estrella Verde por sus prácticas de sustentabilidad, así como Levadura de Olla, distinguido en años anteriores por su propuesta culinaria.

Guía Michelin reconoce la gastronomía de Oaxaca y fortalece el turismo

La Guía Michelin es una referencia internacional para los viajeros interesados en la gastronomía y contribuye a dar visibilidad a los restaurantes que distingue. De acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, esta proyección puede favorecer la llegada de turistas con mayor poder adquisitivo y ampliar las oportunidades para el sector restaurantero.

La Estrella Michelin se divide en tres categorías: tres estrellas distinguen una cocina excepcional que justifica realizar un viaje; dos estrellas reconocen una propuesta culinaria por la que vale la pena desviarse, y una estrella identifica una cocina de gran calidad que merece una parada.

El Gobierno estatal informó que, en su evaluación anual más reciente, Oaxaca registró un total de 26 establecimientos galardonados con la Estrella Michelin, cifra que refleja la presencia de la gastronomía local en el panorama culinario internacional.

Oaxaca impulsa nuevas rutas aéreas para atraer visitantes internacionales

Además de promover su riqueza gastronómica, el Gobierno de Oaxaca impulsa estrategias para ampliar la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Entre estas acciones se encuentra la incorporación de nuevos vuelos directos desde ciudades canadienses como Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver y Winnipeg hacia la Costa oaxaqueña, con la intención de facilitar el acceso de visitantes internacionales a los destinos turísticos del estado.

En el marco de las celebraciones de Día de Muertos, los nuevos reconocimientos de la Guía Michelin se suman a los esfuerzos de promoción de Oaxaca como destino gastronómico y turístico, con una oferta que combina tradición culinaria, creatividad y diversidad regional.