El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) acordaron incrementar la compra de mango producido en el Istmo de Tehuantepec, al pasar de 2 mil a 9 mil 400 toneladas anuales.

De acuerdo con el anuncio, el volumen de compra crecerá más de cuatro veces, mientras que los ingresos anuales derivados de esta operación pasarán de 14 a 60 millones de pesos.

Salomón Jara y Concamin aumentan compras de mango del Istmo de Tehuantepec

El acuerdo forma parte de los esfuerzos de coordinación entre el Gobierno estatal y el sector industrial para fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades comerciales para el campo oaxaqueño.

La dirigencia de Concamin destacó el seguimiento a los compromisos relacionados con la industria de alimentos y bebidas, así como la participación de las empresas para fortalecer su responsabilidad social y contribuir al desarrollo productivo de Oaxaca.

Por su parte, Patricio Caso, vicepresidente de Concamin, señaló que el aumento en las compras de mango refleja los resultados de la colaboración entre la iniciativa privada y el Gobierno estatal. También mencionó que productos como la papaya y la piña tienen potencial para ampliar los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades para los productores.

La estrategia busca aprovechar la capacidad agrícola del estado y facilitar que una mayor cantidad de producción local encuentre compradores, con beneficios económicos para las comunidades involucradas.

Oaxaca impulsa capacitación para tenderos y pagos electrónicos para taxistas

Además del acuerdo agrícola, el Gobierno de Oaxaca y el sector industrial anunciaron acciones para fortalecer otras actividades económicas de la entidad.

Como parte de estas medidas, 50 tenderos de municipios conurbados recibirán capacitación mediante el Estándar de Competencia EC1689, con el objetivo de mejorar sus habilidades de gestión y contribuir al desarrollo de sus negocios.

En el sector transportista, se anunció la entrega de Terminales Punto de Venta (TPV) para 200 taxistas oaxaqueños, a fin de facilitar los cobros electrónicos y contribuir a una prestación más eficiente del servicio.

Estas acciones complementan los acuerdos en materia agrícola y buscan ampliar las oportunidades para distintos sectores productivos, desde pequeños comercios hasta prestadores de servicios.

Con estas iniciativas, el Gobierno de Oaxaca y Concamin plantean fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado, ampliar los mercados para los productos locales y favorecer la actividad económica de las familias oaxaqueñas.