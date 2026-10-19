El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara reconoció el valor cultural, social e histórico del pueblo negro afromexicano de Oaxaca, y destacó su compromiso de que esta grandeza sea traducida en derechos, justicia y mejores resultados para sus habitantes.

El gobernador indicó que su administración busca que la nueva Constitución reconozca la diversidad de Oaxaca y se construya con la participación de sus pueblos, incluidas las ideas y propuestas de las comunidades afromexicanas.

La grandeza de Oaxaca está en sus pueblos, en su diversidad y en la dignidad con la que han defendido su identidad a lo largo de los siglos. y nuestro compromiso es que esa grandeza se traduzca en derechos, en justicia y en mejores oportunidades para todas y todos Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Salomón Jara reivindica derechos del pueblo afromexicano de Oaxaca (cortesía )

La Rejunjuneada 2026: primera Guelaguetza Afro en Oaxaca

Como parte de las actividades para reconocer la identidad y las tradiciones afromexicanas, este 19 de octubre se realizará La Rejunjuneada 2026, considera la primera Guelaguetza Afro, en Chacuala Isla, Villa de Tututepec.

En tanto, el presidente municipal de Villa de Tututepec Eder Muñoz Peña señaló que en esta comunidad viven tres grandes raíces: chatina, mixteca y negra afromexicana; de las 55 poblaciones, 27 de ellas tienen habitantes afromexicanos, lo que representa el 50.7 por ciento.

La representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano, quien también es portavoz de los pueblos originarios y afromexicano, expuso que este pueblo es parte de la identidad del estado.

Nosotras y nosotros somos historia, presente y cultura, pero también futuro. Enid Azucena Torres Agustiniano, representante de la Diosa Centéotl 2026

Salomón Jara reivindica derechos del pueblo afromexicano de Oaxaca (cortesía )

Dignidad, Fuerza, Memoria y Orgullo de Oaxaca Afro

En Chacahua Isla, Villa de Tututepec, paraíso natural, enclavado en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, se realizará a las 16:00 horas La Rejunjuneada, primera Guelaguetza Afro, con el tradicional convite, con un peculiar recorrido náutico y continuar por las principales calles de la comunidad.

A las 17:00 horas, frente a la laguna de Chacahua, el mundo será testigo del talento, la fuerza y el ritmo de 12 delegaciones oficiales participantes, quienes presentarán con orgullo sus danzas identitarias en que el pueblo afromexicano estará presente con su cultura viva, su voz será escuchada y sus tradiciones merecen ser conocidas, respetadas y celebrada.