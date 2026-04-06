La titular de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, informó que la entidad registró una derrama económica de 564 millones de pesos durante la Semana Santa 2026, impulsada por la alta afluencia de visitantes.

Los principales destinos turísticos como Oaxaca de Juárez, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido concentraron la mayor actividad, consolidándose como puntos clave para la economía estatal en este periodo vacacional.

Oaxaca reporta alta afluencia turística en Semana Santa 2026

De acuerdo con los datos preliminares, la entidad recibió 120 mil 309 turistas, con una ocupación hotelera promedio de 70.53%, reflejo del dinamismo turístico en la región.

El punto más alto se registró el 4 de abril, cuando la ocupación alcanzó el 84.41%, uno de los niveles más altos del periodo.

Estas cifras representan un incremento del 13.34% en ocupación hotelera respecto a 2025, así como un aumento del 54.94% en derrama económica, lo que evidencia una recuperación y crecimiento del sector turístico.

Atención a visitantes crece en destinos turísticos de Oaxaca

En materia de atención a turistas, los aeropuertos del estado registraron el tránsito de más de 79 mil pasajeros, mientras que los módulos de información turística brindaron servicio a 555 visitantes.

Por su parte, el programa Ángeles Verdes otorgó 121 servicios carreteros, beneficiando a 517 turistas durante el periodo vacacional.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la infraestructura turística y la capacidad de atención en Oaxaca durante una de las temporadas más importantes del año.