La Primavera Oaxaqueña, encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, ha impulsado un crecimiento sostenido en el turismo, la inversión, el empleo y la producción agroalimentaria en la región de la Costa de Oaxaca, además de fortalecer la atención a la salud con un mayor abasto de medicamentos.

Durante una conferencia de prensa realizada en San Pedro Pochutla, el gobernador presentó los avances y acciones de su administración para consolidar a la Costa oaxaqueña como una de las regiones con mayor dinamismo económico y turístico del país.

Oaxaca fortalece el turismo en la Costa con inversiones y conectividad aérea

Salomón Jara destacó que destinos como Huatulco y Puerto Escondido son estratégicos para el desarrollo del estado, sin dejar de lado el potencial del resto de los municipios costeros.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda Velasco, detalló que desde el 2024 el corredor Ventanilla-Puerto Ángel se colocó en el cuarto lugar estatal en captación de derrama económica, con un crecimiento del 35% respecto al 2022.

La Primavera Oaxaqueña consolida el desarrollo integral de la Costa de Oaxaca (Cortesía)

Este repunte motivó inversiones por parte de Aeropuertos del Sureste (Asur), que destinó 815 millones de pesos para la modernización del aeropuerto de Bahías de Huatulco y 3 mil 19 millones de pesos para la terminal de Puerto Escondido.

Salomón Jara impulsa salud y desarrollo en la Costa de Oaxaca

En materia de salud, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Jesús Ramírez Figueroa, informó que las 93 unidades médicas de primer nivel de la Jurisdicción Sanitaria 4 Costa cuentan con un abasto de medicamentos del 81%, mientras que los siete hospitales de la región superan el 80%.

Asimismo, como parte del programa de Conservación y Mantenimiento, se impermeabilizó el Hospital General de Pinotepa “Pedro Espinoza Rueda” con más de 2 millones de pesos, al mismo tiempo que los hospitales afectados por el huracán Erick fueron remodelados con una inversión de 48 millones de pesos.

Mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles, detalló que se han invertido más de 45 mil millones de pesos en proyectos estratégicos que han generado 53 mil 433 empleos en sectores como infraestructura, turismo, comercio y servicios.

Además, con una inversión de 230 millones de pesos, se han otorgado créditos productivos y apoyos directos a miles de negocios y personas productoras, beneficiando a mil 408 unidades económicas.

De igual manera, el crédito Esperanza IV apoyó a 617 negocios afectados por el huracán Erick en más de 15 municipios, otorgando apoyos de hasta 30 mil pesos.

Mientras que estrategias como Hecho en Oaxaca, Mujeres Inspirando Mujeres, Oaxaca Impulsa, Orgullo Oaxaca y Hecho en Oaxaca han atendido a 4 mil 755 personas para facilitar su crecimiento comercial dentro y fuera del estado.

En el campo, el gobierno de Oaxaca, a través del programa Autosuficiencia Alimentaria, en conjunto con la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), contó con una inversión de más de 13 millones de pesos, mientras que el programa Abasto Seguro de Maíz contó con 44.3 millones de pesos.

Finalmente, el gobierno señaló que se han beneficiado a cientos de personas con programas en la costa como:

512 personas pescadoras y acuicultoras han recibido apoyos con un financiamiento por arriba de 6. 7 millones de pesos

22 millones de pesos se han destinado a 80 sementales y 792 vientres que han sido inseminadas

Se han otorgado 3 mil 164 paquetes de aves a mujeres costeñas.

Con estas estrategias, el gobierno de Salomón Jara reafirma su compromiso de mantener políticas públicas que beneficien a cada región de Oaxaca, impulsando el desarrollo, la inversión y el crecimiento económico.