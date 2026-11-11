El gobernador Salomón Jara Cruz presentó la programación de la FIELO 2026, conocida como Primavera Literaria, que se realizará del 19 al 29 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, con una agenda de actividades educativas, culturales y artísticas.

Bajo el lema “Leer, crear y transformar”, la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca reunirá a escritores indígenas y afromexicanos, quienes tendrán espacios para compartir sus obras y dialogar con autores nacionales e internacionales.

Oaxaca prepara Primavera Literaria (cortesía)

FIELO 2026 dará voz a comunidades indígenas y afromexicanas

Durante la presentación a medios de comunicación el gobernador de Oaxaca destacó que la feria busca reconocer la diversidad cultural del estado y abrir espacios para que los pueblos compartan sus historias y expresiones desde su propia voz.

Esta feria nos invita a celebrar la diversidad de voces de Oaxaca, porque somos el corazón cultural de México, los distintos granos de una misma mazorca. Y es que en Oaxaca la palabra y la lengua siempre han tenido un lugar muy especial a lo largo de nuestras vidas. Las aprendimos desde niños, en nuestras casas, en nuestras familias y en la historia que nos contaban nuestros abuelos y nuestros ancestros. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

El mandatario también señaló que las profesoras y profesores tendrán un papel importante en la FIELO, debido a su labor para acercar los libros a niñas, niños y jóvenes, incluso en las comunidades más alejadas.

Además, reconoció que docentes participan en la escritura, traducción y recopilación de saberes comunitarios, así como en la elaboración de materiales en lenguas originarias.

La FIELO no se pensó para ser un mero pabellón de exhibición de los pueblos de Oaxaca, sino para ser un amplio escenario en el que los pueblos hablen con su propia voz. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Oaxaca prepara Primavera Literaria (cortesía)

Primavera Literaria tendrá más de 120 actividades y conciertos

La secretaria de Educación Pública de Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, presentó la programación del encuentro, que contempla más de 120 actividades distribuidas en dos foros principales, tres pabellones temáticos y ocho programas en sedes alternas.

También se realizarán más de 10 conciertos y habrá espacios de formación, reflexión pedagógica, creación literaria y acercamiento a los libros.

La funcionaria explicó que la feria forma parte de una estrategia institucional permanente para impulsar el fomento a la lectura, la escritura, las lenguas indígenas y los saberes comunitarios, con enfoques educativo, de género e interculturalidad.

Oaxaca prepara Primavera Literaria (cortesía)

FIELO busca fortalecer la diversidad cultural y lingüística de Oaxaca

Entre los objetivos de la Primavera Literaria se encuentra promover los derechos a la educación, la cultura, lectura y escritura, así como fortalecer la formación de comunidades lectoras y creadoras en las distintas regiones del estado.

La programación también busca impulsar el pensamiento crítico, el diálogo intercultural, la participación ciudadana, la creación literaria y la producción editorial.

Otro de sus propósitos es contribuir a la preservación, promoción y fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística de Oaxaca, además de fomentar el reconocimiento y la participación activa de sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Oaxaca plantea generar un espacio de encuentro entre autores, editoriales, docentes y lectores, donde las distintas voces y expresiones culturales tengan presencia en la vida literaria del estado.