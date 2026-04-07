Durante una conferencia, el gobernador Salomón Jara Cruz presentó los avances de la “App Oaxaca”, en la cual la ciudadanía podrá realizar trámites de registro civil, movilidad, tránsito, atención ciudadana, entre otros, sin la necesidad de intermediarios, lo que mejorará la eficacia y eliminará los trámites fraudulentos.

Autoridades estatales señalaron que la app facilitará la consulta y obtención de documentos oficiales, así como la realización de trámites en línea, con lo que se busca modernizar la atención gubernamental y ampliar el acceso a servicios digitales.

Gobierno de Oaxaca digitaliza trámites principales

El director de la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital, Moisés Juárez Rodríguez, explicó que en materia de Registro Civil se podrán capturar, aclarar y corregir actas o extractos de actas de estado civil; además, se podrá acceder a actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Por otra parte, en la app se podrán agendar citas, realizar exámenes de manejo, consultar licencias de conducir, acceder a tarjetas de circulación digitales y tramitar constancias relacionadas con vehículos. También se habilitarán permisos temporales para circular sin placas y otros servicios administrativos.

De igual manera, los trámites de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad estarán disponibles a partir del 14 de abril para las citas de verificación.

La App Oaxaca integrará trámites del Registro Civil, movilidad y atención ciudadana (cortesía)

En materia de seguridad, la App Oaxaca implementará un sistema de cobro de infracciones, el cual estará disponible desde el 15 de abril, mientras que el 15 de mayo se podrán consultar las multas mediante la app. Asimismo, en mayo se podrá acceder a la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) y Catastral de Oaxaca (ICEO).

Finalmente, se dio a conocer que el 30 de mayo la población podrá reportar accidentes vía WhatsApp con uso de la IA para que las autoridades puedan atender las demandas de manera oportuna, al mismo tiempo que se dotará con internet satelital a 200 secundarias y 300 bachilleratos.