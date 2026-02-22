La Fiscalía de Oaxaca confirmó que menores de edad resultaron intoxicados por consumo de drogas en la fiesta privada ‘ Valentine Party’ , celebrada el fin de semana en el salón “Astorga”, en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec.

Los primeros reportes refieren que al menos 15 menores de secundaria y preparatoria presentaron cuadros de intoxicación, por lo que fueron atendidos por los servicios de emergencia.

Fiscalía de Oaxaca confirma caso de menores intoxicados

Se informó que al menos 15 personas fueron atendidas por personal de la Cruz Roja; de ellas, tres fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

De acuerdo con videos publicados en redes, varios menores de edad presentaban vómitos y perdida del conocimiento tras la supuesta ingesta drogas.

Denuncias públicas señalan que el salón Astorga facilitó el consumo de diferentes sustancias ilícitas a los asistentes de este evento.

Ante el caso, se activó una alerta y se convocó a la Mesa de Seguridad, la cual, como medida inmediata y a través del ayuntamiento, ordenó la clausura del establecimiento.

Fiscalía de Oaxaca confirma intoxicación de menores por droga (Especial)

Fiscalía de Oaxaca inicia investigación por menores intoxicados

Por este caso de intoxicación, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Oaxaca inició una indagatoria para identificar y castigar a los responsables de la fiesta privada en la que menores resultaron intoxicados.

Al mismo tiempo, personal de la Fiscalía de Oaxaca hizo visitas a diferentes hospitales públicos en búsqueda de las víctimas, para brindar atención integral y facilitar el proceso de denuncia.

El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla adelantó que ya hay 3 personas detenidas como probables responsables, quienes deberán esclarecer lo sucedido en el lugar.