El Hospital Regional de Alta Especialidad “Tlajomulco de Zúñiga” en Jalisco, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó exitosamente el primer implante valvular aórtico transcatéter (TAVI), un procedimiento técnico complejo y mínimamente invasivo que permite reemplazar una válvula cardiaca enferma sin necesidad de abrir el pecho.

El cardiólogo intervencionista Christian Fernando García Flores explicó que el pasado 29 de mayo se realizó el procedimiento a un paciente de 82 años, quien presentaba un estrechamiento en la válvula cardiaca que obstruía el flujo sanguíneo y obligaba al corazón a realizar un esfuerzo adicional para funcionar.

ISSSTE realiza procedimiento mínimamente invasivo que reemplaza válvulas cardiacas sin cirugía abierta

El especialista detalló que la válvula aórtica funciona como una puerta por donde circula toda la sangre que el cuerpo necesita. En este caso, el paciente fue diagnosticado con estenosis valvular aórtica, condición que impedía el paso suficiente de sangre y provocaba falta de aire, retención de líquidos, fatiga crónica y confusión mental, entre otros síntomas.

La intervención requirió meses de preparación, capacitación y trabajo multidisciplinario entre especialidades como cardiología intervencionista, anestesiología cardiovascular, enfermería y técnicos en rayos X.

HRAE Tlajomulco realiza con éxito primer implante valvular aórtico TAVI. (Cortesía)

La válvula fue reparada con un tiempo de recuperación de tan solo 72 horas. El viernes se realizó el procedimiento y el lunes el paciente ya estaba en casa.

García Flores subrayó que el éxito de la TAVI no solo representó un logro médico, sino también la posibilidad de acercar procedimientos cardiovasculares de alta especialidad a derechohabientes que antes debían ser referidos a otros hospitales.