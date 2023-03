La Guelaguetza 2023, la máxima fiesta de Oaxaca, se quedó sin imagen oficial debido a un supuesto plagio.

Luego de que el día de ayer, 13 de marzo, se llevó a cabo la selección de la imagen oficial de la Guelaguetza 2023, este martes fue descalificada la elección.

Y es que la imagen que había sido la ganadora, “Bordados de tradición e identidad” del artista Luis Fernando Ramírez, resultó ser un parcial plagio de otra obra del fotógrafo Diego Huerta.

El gobierno de Oaxaca había entregado un premio de 50 mil pesos al artista plástico por su obra que sería la imagen oficial de la Guelaguetza 2023, pero ahora, se elegirá una nueva pieza artística.

En la Conferencia de Gobierno, el ejecutivo estatal @salomonj y la secretaria de Turismo, @saymipinedav, dieron a conocer a los tres ganadores del concurso para elegir a la imagen oficial de la #Guelaguetza2023, la cual será difundida a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/Ssrb1NNZB2 — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) March 13, 2023

Gobierno de Oaxaca anuncia que se elegirá nueva imagen oficial

A través de un comunicado, la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno de Oaxaca anunció que el jurado calificador cambió su veredicto en torno a la imagen oficial de la Guelaguetza 2023.

Por lo que este 14 de marzo se elegirá la nueva obra que pasaría a ser la nueva imagen oficial de la celebración.

Asimismo el gobierno de Oaxaca reconoció que la decisión de revocar el veredicto se debe a los señalamientos por el supuesto plagio de la obra.

Y es que el jurado desconocía la existencia de la obra original correspondiente a una fotografía, sin embargo, al encontrar similitudes -y no un plagio total-, decidió cancelar la elección.

El gobierno enfatizó en que la decisión del jurado no significa que la imagen señalada no sea original o que no haya ganado legítimamente, por lo que reconocieron el trabajo del artista.

Sino que se decidió elegir otra imagen oficial para así evitar una polémica que pueda “manchar” la edición de la Guelaguetza 2023.

El @GobOax, a través de la @SECTUR_GobOax, informa que en el proceso de selección de la imagen oficial de la #Guelaguetza2023, el Jurado Calificador decidió cambiar su veredicto y en las próximas horas, elegirán una nueva obra que represente a la máxima fiesta de Oaxaca. pic.twitter.com/Z4n8jRhSlr — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) March 14, 2023

¿Plagio? Estas son las similitudes de la que iba a ser la imagen oficial de la Guelaguetza 2023

La obra que había sido ganadora como la nueva imagen oficial de la Guelaguetza 2023, retrata cuatro oaxaqueñas bailando la danza tradicional Flor de Piña.

Sin embargo, en redes sociales los internautas señalaron el supuesto plagio a una fotografía de Diego Huerta, publicada en su cuenta de Tumblr el 13 de octubre de 2013.

Imagen oficial de la Guelaguetza 2023 cancelada (Especial)

Pese a que en la obra del artista plástica se retratan a 4 mujeres, la figura principal es muy similar al retrato captado por Diego Huerta.

Pues en ambas imágenes la mujer principal porta un traje típico de Oaxaca color rojo, una piña posada sobre el hombro y la mirada así como la posición del cuerpo es exactamente la misma, por lo que acusaron el plagio.