Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato de dos vendedores de elotes en San Martín Mexicapam

La Fiscalía de Oaxaca confirmó el inicido de la investigación por el asesinato de dos vendedores de elotes en San Martín Mexicapam, presuntamente atacados por negarse a pagar el cobro de piso.

De acuerdo con la información, el ataque contra los dos vendedores de elotes se dio durante la noche del sábado 3 de octubre en calles de la colonia Ejidal, cuando iban a bordo de una motocicleta.

Ataque a dos vendedores de elotes en San Martín Mexicapam desata investigación de la Fiscalía de Oaxaca

Durante el fin de semana fueron asesinados Jesús, de 37 años de edad conocido como El Chuy, y su pareja Rosalba, de 30 años de edad, mientras viajaban en una motocicleta por calles de San Martín Mexicapam, Oaxaca.

La pareja era conocida por el famoso puesto de elotes y esquites “El Chuy”. Fuentes revelaron que los vendedores se habrían negado a pagar la extorsión de grupos criminales de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado.

Tras recibir el reporte del ataque, la Fiscalía de Oaxaca desplegó un equipo multidisciplinario para realizar el procesamiento de la escena y recabar los primeros indicios relacionados con el caso.

A través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se llevan a cabo labores de inteligencia y trabajo de campo para establecer líneas de investigación que permitan identificar y localizar a los responsables del doble homicidio.

Como parte de las diligencias ministeriales, personal de la Fiscalía realiza entrevistas y recopila testimonios de personas que pudieran aportar información sobre lo ocurrido en San Martín Mexicapam.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que continuará con las investigaciones bajo los protocolos correspondientes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer quienes serían los presuntos responsables del ataque.