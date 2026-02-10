La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca confirmó que la explosión del ducto de Pemex ocurrió durante labores de limpieza.

La explosión se registró la mañana del martes 10 de febrero y la instancia confirmó la muerte de tres personas y seis lesionados.

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca ocurrió durante labores de limpieza

Autoridades explicaron que la explosión del ducto de Pemex ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se registró durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento de las tuberías.

La explosión ocurrió en el ducto Nuevo Teapa- Salina Cruz, mientras se realizaban labores de inyección de nitrógeno.

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca (X/@CEPCyGR_GobOax)

Dicho proceso provocó una explosión y posteriormente el incendio de un predio donde se sitúa la estación de rebombeo.

El incendio fue controlado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca.

Las personas lesionadas durante la explosión fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención inmediata.

Mientras tanto, el ducto de Pemex sigue bajo vigilancia y se realizan labores de seguridad para evitar riesgos.

La zona fue acordonada por la Secretaría de Marina y personal de Petróleos Mexicanos para activar protocolos de emergencia.

Tres trabajadores murieron durante la explosión de un ducto de Pemex

Pemex compartió un comunicado sobre el siniestro en uno de sus ductos en la localidad de Loma Larga, Oaxaca.

La institución confirmó la muerte de tres personas, por lo que envió sus condolencias a los familiares.

“Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los compañeros que lamentablemente fallecieron por este incidente”, expresó Pemex en su comunicado.

Asimismo, reiteró su solidaridad con las familias de los trabajadores y acompañamiento permanente, a quienes prometieron brindar apoyo institucional en todo momento.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio instrucciones para apoyar a las víctimas de la explosión del ducto de Pemex.