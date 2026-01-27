Se dio a conocer una fuga de hidrocarburo en un ducto de Pemex en la colonia San Primitivo, Tlahuelilpan, Hidalgo, por lo que se exhorta a la población a no acercarse al área y seguir las indicaciones de las autoridades.

A través de las redes sociales oficiales del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, confirmó la fuga de combustible en el área de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Reportan fuga de hidrocarburo en Tlahuelilpan, Hidalgo (Julio Menchaca / Facebook )

Gobernador de Hidalgo confirma fuga de combustible; pide evitar el área

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo confirmó la fuga de hidrocarburo que se reportó en las redes sociales, pues fueron varias imágenes en donde puede apreciarse un chorro de gas visible.

Por lo que las autoridades como policía estatal y bomberos, han instando a la población a evitar el área de San Primitivo, Tlahuelilpan, Hidalgo en donde esta fuga de combustible ha sido atribuida atribuida a una toma clandestina.

Reportan fuga de hidrocarburo en Tlahuelilpan, Hidalgo (Gobierno del Estado de Hidalgo)

Cabe recordar que esta fuga reportada y confirmada por el propio gobernador, se ubica en el mismo sitio de la explosión de 2019 que causó 137 muertes tras el robo de combustible.

De momento, se ha confirmado que la situación sobre dicha fuga de hidrocarburo en Tlahuelipan, Hidalgo está controlada y sin riesgo inmediato para la población, ya que se han realizado evacuaciones preventivas en escuelas cercanas y labores de dispersión por parte de Protección Civil.