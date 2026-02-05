Pemex descarta heridos tras incendio en ducto de Playas de Rosarito

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que haya heridos tras el incendio registrado en un ducto de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Fue durante la mañana del miércoles 4 de febrero cuando se registró un fuerte incendio en un ducto de Pemex en Rosarito, lo que generó una fuerte movilización de autoridades y servicios de emergencia.

De acuerdo con Pemex, gracias a la rápida atención de elementos de protección Civil, Bomberos, agentes de la Guardia Nacional y del área de Seguridad Física, el incendio no representó riesgo alguno para la población, dejando un saldo blanco tras el siniestro.