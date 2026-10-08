Elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a la directora de Fomento Cultural del municipio de Oaxaca de Juárez, Irán Judith Martínez, por su presunta participación en el delito de extorsión.

De acuerdo con las autoridades, la directora de Fomento Cultural de Oaxaca fue asegurada debido a que se le acusa de formar parte de una célula criminal dedicada a la extorsión y el cobro de piso.

Luego de que se confirmó la detención de la funcionaria, el ayuntamiento de Oaxaca informó que se tomó la decisión de separarla del cargo y garantizó que no la encubrirá.

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca; la acusan de extorsión

La tarde del martes 6 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a Irán Judith Martínez Hernández, directora de Fomento Cultural, por presunta extorsión.

La información refiere que la detención se logró en el estacionamiento de un supermercado en Santa Cruz Xoxocotlán, donde la capturaron junto a 5 presuntos integrantes de una célula delictiva.

Las investigaciones ministeriales vinculan a los detenidos con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, estructura que es señalada por cobro de piso y delincuencia organizada.

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca (Especial)

De la misma forma, se indica que grupo operaba mediante la exigencia coercitiva de pagos a pequeños comerciantes, locatarios, vendedores ambulantes y choferes del transporte público en Oaxaca.

Además del cobro de piso, se indica que la organización hacía préstamos prendarios bajo la modalidad gota a gota, empleando tácticas de intimidación para asegurar cobros abusivos a sus víctimas.

Ayuntamiento de Oaxaca separa del cargo a Irán Judith Martínez

Al darse a conocer la detención de la directora de Fomento Cultural de Oaxaca, el gobierno municipal emitió un comunicado en el que informó que la funcionaria fue separada de su cargo.

En su desplegado, el ayuntamiento de Oaxaca destacó que mientras se desarrollan las investigaciones por las acusaciones por extorsión contra Irán Judith Martínez, se le deslindó del puesto.

Asimismo, garantizó que será “respetuosa del debido proceso y de la presunción de inocencia”, por lo que se comprometió a colaborar en lo necesario para que se esclarezcan los hechos.

Aunado a ello, la autoridad municipal sentenció que “no habrá encubrimientos, privilegios ni protección para nadie”, pues ser parte del servicio público no la coloca por encima de nadie.