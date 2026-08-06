La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó la detención de El 07, identificado como presunto líder del grupo criminal Los Rusos, por su probable participación en el asesinato de Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, ocurrido el pasado 13 de julio de 2026.

La captura se realizó el 5 de agosto de 2026, luego de investigaciones ministeriales, labores de inteligencia y trabajo de campo que permitieron ubicar al presunto responsable.

De acuerdo con las autoridades, El 07 también es señalado como integrante de una célula delictiva con operaciones en los estados de Oaxaca y Guerrero.

Además del homicidio del exalcalde, la Fiscalía indicó que el detenido enfrenta señalamientos por diversos delitos relacionados con las actividades de este grupo criminal.

Así fue la detención de El 07, presunto líder de Los Rusos

A través de un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca detalló que las investigaciones permitieron identificar al probable autor material del asesinato de Pedro Martínez Barroso.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que, tras reunir los elementos de prueba, se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada mediante un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el despliegue participaron:

Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Gabinete de Seguridad

¿De qué delitos acusan a El 07, líder de Los Rusos?

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, además de ser investigado por el asesinato de Pedro Martínez Barroso, El 07 es señalado por su presunta participación en otros delitos como:

Homicidio.

Secuestro.

Narcomenudeo.

Portación ilegal de armas de fuego.

Trasiego de drogas.

La dependencia agregó que continúan abiertas diversas carpetas de investigación para fortalecer las acciones dirigidas a desarticular a Los Rusos, organización delictiva con presencia en Oaxaca y Guerrero, de la cual El 07 sería uno de sus principales integrantes.