El gobierno del estado de Oaxaca hará todo lo que esté en su poder para esclarecer el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, ocurrido el fin de semana pasado.

Así lo aseguró el secretario de Gobierno del estado, Jesús Romero López, quien indicó que se investiga si una célula delictiva que opera en la región es la responsable de estos hechos, que calificó como lamentables.

En entrevista para SDPnoticias, el funcionario indicó que en los últimos meses se logró desmembrar a una banda dedicada al robo y la extorsión conocida como Los Pochotes. El atentado del fin de semana, apuntó, podría ser autoría de una escisión de este grupo.

En este sentido, Romero López descartó que existan motivaciones de tipo político en el asesinato, y subrayó que el gobierno encabezado por Salomón Jara mantiene una buena comunicación con todos los partidos y fuerzas políticas de la entidad.

No se va a descartar ninguna línea de investigación y la fiscalía revisará todos los antecedentes, pero todo apunta a un secuestro express. Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca.

Estrategia Oaxaca Segura da resultados

Por otro lado, el secretario de Gobierno habló sobre los avances en materia de seguridad, justicia y construcción de paz conseguidos desde el inicio de la Primavera Oaxaqueña en el año 2022.

Jesús Romero López destacó que la incidencia delictiva ha caído 32.36% en los últimos tres años, posicionando a Oaxaca como el quinto estado más seguro de México. Al inicio de la administración, subrayó, la entidad se encontraba en la octava posición a nivel nacional.

Además, destacó que Oaxaca ha avanzado siete posiciones en el Índice de Paz que elabora el Institute for Economics and Peace, consolidándose en el octavo lugar a nivel nacional.

Desde el inicio de la administración, se han realizado 21 mil detenciones en relación a diversos delitos y faltas, incluyendo a generadores de violencia de alto impacto. Además, se incautaron mil 729 armas de fuego y más de 28 mil municiones.

Gracias a estos esfuerzos, indicó el funcionario, no hay una sola región en el estado de Oaxaca con delitos de alto impacto al alza.