Antonino Morales Toledo, senador de Oaxaca, habló sobre el Paquete Económico 2026 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, gobierno que califica como responsable, con finanzas sanas y que cumple con el desarrollo y bienestar de México.

El senador se encargó de defender el paquete y de reafirmar el compromiso que tiene Morena con el país en beneficio de sus ciudadanos.

Antonino Morales asegura que el Paquete Económico 2026 beneficiará a Oaxaca

Antonino Morales detalló que este paquete económico va a beneficiar a todos, consolidando el proyecto humanista del actual gobierno. Asimismo, señaló que el presupuesto garantiza y amplía los Programas para el Bienestar, los cuales han sido fundamentales para tratar la pobreza del país.

“Este presupuesto garantiza y amplía todos los Programas para el Bienestar, columna vertebral de la transformación que ha sacado de la pobreza a millones de mexicanos. Contempla aumentos sustanciales en salud, educación, vivienda, seguridad e inversión pública, demostrando que, para la Cuarta Transformación, el gasto social es una inversión prioritaria en el bienestar de la gente, no una dádiva como lo veía el neoliberalismo.” Antonino Morales Toledo, senador de Oaxaca

Morales Toledo explicó que no se va a aumentar el IVA ni el ISR; sin embargo, se incrementarán los aranceles a importaciones con países que no cuentan con un tratado comercial con México.

Por otra parte, aseguró que el Paquete Económico 2026 planea el rescate de Pemex, la cual, afirma que tiene una deuda por las administraciones pasadas.

“Frente a los infundados señalamientos de la oposición sobre un presupuesto deficitario, es necesario recordarles con contundencia: ellos son los verdaderos responsables del sobreendeudamiento que hoy tiene al país comprometido”. Antonino Morales Toledo, senador de Oaxaca

Antonino Morales concluyó reiterando que en el Paquete Económico 2026 se contempla asignar un presupuesto de más de 69 mil 182 mdp a Oaxaca, con lo que se podrá fortalecer la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura del estado.