El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, manifestó su respaldo al segundo paquete de reformas al Poder Judicial propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador destacó que estas iniciativas buscan modernizar el juicio de amparo, agilizar la impartición de justicia y fortalecer la defensa de los derechos humanos.

Antonino Morales a favor del segundo paquete de reformas al Poder Judicial

Entre los principales cambios del paquete de leyes secundarias, Morales Toledo subrayó:

Plazos procesales claros: fijar tiempos máximos para las etapas de juicio de amparo para eliminar retrasos que podrían favorecer a infractores.

Amparo digital: implementar un sistema en línea para trámites más accesibles y transparentes.

Certeza fiscal: evitar prácticas que permitían retrasar indebidamente las obligaciones tributarias de los deudores.

Homologación de criterios: se precisan delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y reglas para suspensiones

Protección a jueces y magistrados: establecer medidas para salvaguardar su identidad y seguridad.

El senador hizo frente a las críticas que hablan sobre una limitación al acceso de la justicia y aclaró que las reformas respetan y fortalecen los derechos humanos, pues buscan frenar abusos en los amparos.

Finalmente, Antonino Morales Toledo aseguró que estas reformas permitirán que los recursos públicos se destinen a obras y servicios para la ciudadanía.