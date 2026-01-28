El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, expresó su respaldo a los resultados preliminares presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el accidente ferroviario registrado el pasado 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, Oaxaca.

FGR determina exceso de velocidad como causa del accidente ferroviario en Oaxaca

De acuerdo con el legislador, la información técnica dada a conocer por la FGR permite esclarecer con objetivo las causas del siniestro y descartar versiones que pretendían vincular el hecho con presuntas fallas en la infraestructura del corredor logístico.

Según los peritajes realizados por las autoridades, el tren involucrado circulaba a 65 kilómetros por hora en un tramo donde el límite permitido era 50 kilómetros por hora, lo que provocó el descarrilamiento.

El análisis de la caja negra, así como las inspecciones físicas en la zona, confirmaron que no existen daños previos en los rieles, la balastra ni en otros componentes de la vía férrea.

Asimismo, la FGR descartó fallas mecánicas en el convoy, incluyendo problemas en las ruedas, frenos o sistemas de acople, lo que refuerza la conclusión de que las causas del accidente fueron operativas. Para Morales Toledo, estos resultados son clave para frenar la desinformación.

El legislador subrayó que, desde el inicio del caso, el Gobierno de México ha priorizado la atención a las víctimas y sus familias. Además, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una investigación exhaustiva, así como un proceso de reparación integral del daño, que incluye atención médica, apoyo psicológico, asesoría jurídica y acompañamiento económico.

Morales Toledo reiteró su confianza en que la FGR continuará con las indagatorias hasta deslindar todas las responsabilidades conforme a la ley, garantizando transparencia y debido proceso.

Finalmente, Antonino Morales aseguró que el accidente no frena el avance del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, considerado un proyecto estratégico para el desarrollo del sur-sureste del país. Por el contrario, explicó que se reforzarán los estándares de seguridad y se trabaja en la certificación internacional de las vías y del material rodante, con el objetivo de fortalecer la operación del corredor y consolidarlo como una plataforma logística clave dentro del Plan México.