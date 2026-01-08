El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, mostró su apoyo total a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual es ejecutada a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.

“Como representante de Oaxaca, mi respaldo es total a esta política de seguridad que pone al pueblo primero. Continuaremos trabajando desde el Poder Legislativo para dotar de herramientas y recursos a esta transformación que garantiza, con hechos, un México más seguro” Antonino Morales, senador de Oaxaca

Antonino Morales destaca resultados en reducción de homicidio

Desde la Cámara de Senadores, Antonino Morales señaló que los datos presentados por el Gobierno de México son el resultado del cambio de estrategias de seguridad, donde se prioriza la vida y paz de las familias.

Asimismo, destacó la reducción histórica del 40% en el promedio diario de homicidios dolosos de septiembre del 2024 a diciembre del 2025 a nivel nacional, lo que significa que hay 34 homicidios menos diariamente.

“Esta es la consecuencia de una coordinación estrecha entre la Federación, los estados y las instituciones de seguridad” Antonino Morales, senador de Oaxaca

Antonino Morales respalda gabinete de Claudia Sheinbaum

Durante su mensaje, Morales Toledo reafirmó su apoyo al gabinete de seguridad de la presidenta, el cual ha logrado la detención de 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 21 mil armas, el aseguramiento de más de 318 toneladas de droga y el desmantelamiento de mil 887 laboratorios y áreas de concentración.

Asimismo, aseguró que más de 4 millones de jóvenes han sido atendidos, se han recuperado 308 espacios públicos y se han cambiado más de 9 mil armas gracias al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Finalmente, Antonino Morales destacó que 26 entidades lograron la reducción del promedio diario de homicidios y reiteró su confianza con las estrategias de la presidenta, las cuales han dado resultados positivos.