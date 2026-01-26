Antonino Morales Toledo aseguró que la Consulta de Revocación de Mandato en Oaxaca ratificó la permanencia del gobernador Salomón Jara Cruz, convirtiéndose en un referente nacional de democracia participativa, vinculando este ejercicio con la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo que vivimos en Oaxaca no es un caso aislado; es el futuro de la democracia en México. La doctora Claudia Sheinbaum tiene la visión correcta al proponer una reforma que acerque el poder a la gente y permita ejercicios de rendición de cuentas como este” Antonino Morales, senador de Oaxaca

El legislador de Morena detalló que el proceso tuvo la participación del 29% de la lista nominal y el 58% de los votantes respaldó la continuidad de Salomón Jara, demostrando que los mecanismos de evaluación ciudadana no solo son viables, sino que fortalecen la vida pública y la rendición de cuentas.

Antonino Morales destaca modelo de democracia directa

De acuerdo con Morales Toledo, los resultados en Oaxaca contrastan con los señalamientos de desgaste político promovidos por sectores de la oposición, al evidenciar que la ciudadanía responde cuando se le brindan herramientas directas para decidir sobre sus gobernantes.

Asimismo, afirmó que el ejercicio realizado en Oaxaca representa el tipo de democracia directa que busca consolidarse a nivel nacional con la iniciativa de la reforma electoral.

Además, añadió que la consulta funcionó como contrapeso legítimo frente a intereses políticos que buscan desacreditar gobiernos emanados de la transformación mediante campañas de presión mediática y legal.

“La consulta es la prueba irrefutable de que la voluntad popular, cuando se le da cauce, es el mejor contrapeso a los intereses creados. Por eso las fuerzas del pasado, las mismas que hoy amenazan al gobernador Jara con campañas de desprestigio y acciones legales dilatorias, son las que se oponen férreamente a la reforma de la presidenta Sheinbaum. No quieren que la ciudadanía tenga esta voz y este poder” Antonino Morales, senador de Oaxaca

El senador consideró que el caso de Oaxaca debe analizarse como un precedente nacional en el contexto del debate sobre la reforma electoral, señalando que la oposición se resiste a este tipo de cambios porque limitan el control en la política.

Finalmente, Antonino Morales refrendó su respaldo al gobernador Salomón Jara y a la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que desde el Senado impulsará las modificaciones legales necesarias para que este modelo de participación se replique en otras entidades del país.