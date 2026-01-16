Antonino Morales Toledo, senador por Oaxaca, refrendó su apoyo a la iniciativa de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que su propósito es devolver el poder al pueblo y acabar con los privilegios de una clase política que hizo de los cargos en el Poder Legislativo un “modus vivendi”.

Morena impulsa un nuevo modelo de representación ciudadana

Morales Toledo señaló que la iniciativa tiene como objetivo reducir radicalmente “uno de los procesos electorales más caros del mundo”, además de blindar el financiamiento de los partidos políticos y fortalecer los mecanismos de democracia popular y participativa.

Asimismo, aseguró que la reforma no toca la autonomía del INE, sino que toca los bolsillos de quienes lucran con la política, al mismo tiempo que abre la puerta a que el pueblo decida todos los cargos de su representación.

El morenista explicó que la esencia de esta transformación ya está teniendo resultados en Oaxaca, destacando el proceso de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, convocado para el próximo 25 de enero

“Mientras la oposición inventa fantasmas sobre la reforma, en Oaxaca se materializa el principio de que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’. Esta consulta, impulsada por un gobernador con verdadero compromiso popular, es el ejemplo perfecto de la democracia directa que queremos institucionalizar a nivel nacional con la reforma de la presidenta Sheinbaum” Antonino Morales, senador

Toledo enfatizó que el tiempo de los “legisladores de escritorio con impuestos por cúpulas partidistas” se acabó, asegurando que las personas que aspiren tendrán que tocar puertas, recorrer caminos y rendir cuentas.

Finalmente, Antonino Morales lanzó un llamado para ver más allá de la campaña de miedo de los opositores, asegurando que la prioridad es proteger al pueblo y cumplir con el compromiso de la Cuarta Transformación.