El senador Antonino Morales Toledo presentará una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las personas indígenas y afromexicanas, tanto si participan en un proceso penal como víctimas o como imputadas.

La propuesta plantea que las personas juzgadoras apliquen la perspectiva intercultural y activen medidas de protección desde el momento en que existan indicios de que una persona pertenece a alguno de estos grupos, sin necesidad de que lo solicite expresamente.

Entre las medidas contempladas se encuentran la asignación de intérpretes, defensores y peritos que conozcan su lengua y cultura, así como la consideración de sus sistemas normativos y particularidades culturales para garantizar un juicio justo.

La iniciativa también establece que, cuando existan indicios de pertenencia indígena o afromexicana, la persona juzgadora deberá preguntar si la persona se reconoce como integrante de alguno de estos grupos. El Ministerio Público tendría las mismas obligaciones.

Antonino Morales plantea cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales

El proyecto contempla modificaciones a los artículos 109, 113 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de que las autoridades ministeriales y judiciales adopten de oficio medidas diferenciadas para proteger los derechos de las personas indígenas y afromexicanas durante los procedimientos penales.

De acuerdo con la iniciativa, la reforma al artículo segundo de la Constitución establece la obligación de las autoridades de garantizar el acceso pleno a la justicia de estos grupos mediante ajustes que permitan atender las desigualdades estructurales que enfrentan.

El senador Antonino Morales Toledo, de origen zapoteco, señaló que reconocer la autoadscripción es fundamental para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia penal.

Estas propuestas obedecen a que las personas indígenas y afromexicanas padecen violaciones procesales que agravan su situación, al grado de configurar actos de tortura durante el proceso. Antonino Morales, senador por Oaxaca.

Entre las problemáticas señaladas en la propuesta se encuentran las detenciones arbitrarias realizadas por policías y militares, las violaciones al debido proceso y la falta de intérpretes, abogados y defensores que hablen lenguas indígenas o conozcan las culturas de las personas involucradas.

Iniciativa de Antonino Morales contempla justicia y reparación del daño

La propuesta también establece que, si una víctima u ofendido se autoadscribe como indígena o afromexicano, el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional deberán adoptar, en cualquier etapa del procedimiento, medidas diferenciadas para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

Con ello, la iniciativa busca que la pertenencia cultural o el uso de una lengua originaria no se conviertan en factores que dificulten la defensa de los derechos de las personas ante las instituciones de procuración e impartición de justicia.

La propuesta del senador se suma al proceso de transformación jurídica de Oaxaca, donde la nueva Constitución impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz se encuentra en un proceso de consulta encabezado por el Congreso del Estado.

Este proceso abre una oportunidad para incorporar disposiciones relacionadas con la justicia intercultural y el acceso pleno a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.