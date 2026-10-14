El senador oaxaqueño Antonino Morales Toledo reconoció la coordinación entre el Gobierno de Oaxaca y la Federación que permitió la detención de Iván S.S., alias “El Cromo”, identificado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

El legislador señaló que la captura fue resultado de labores de inteligencia, investigación y colaboración entre instituciones federales y estatales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Antonino Morales respalda coordinación de Salomón Jara y Omar García Harfuch

Morales Toledo destacó el trabajo del gobernador Salomón Jara Cruz y su coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para atender los desafíos de seguridad en Oaxaca.

El senador sostuvo que la colaboración institucional es fundamental para fortalecer las acciones de seguridad y avanzar en la construcción de la paz. También señaló que atender las causas de la violencia, mantener la cercanía con la población y promover la justicia social forman parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en el estado.

Asimismo, afirmó que desde el Senado respaldará las acciones orientadas a fortalecer el Estado de derecho y proteger a las familias oaxaqueñas, al considerar que la seguridad requiere la participación conjunta de la sociedad y los gobiernos municipales, estatal y federal.

Detención de “El Cromo” contribuye a las acciones de seguridad en el Istmo

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec destacó la importancia de la detención dentro de los esfuerzos de seguridad en la región del Istmo y en las ocho regiones de Oaxaca.

Morales Toledo reiteró su respaldo al trabajo coordinado entre el gobernador Salomón Jara, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch, y señaló que continuará colaborando desde el Senado en las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias oaxaqueñas.

El legislador afirmó que la construcción de la paz requiere instituciones firmes, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y acciones que atiendan las necesidades de la población.