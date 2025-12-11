El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, destacó que la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación modifica 1,463 fracciones arancelarias.

Explicó que estos ajustes aplican únicamente a países con los que México no mantiene tratados comerciales, respetando todos los compromisos internacionales y la normativa de la Organización Mundial del Comercio.

La reforma, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue presentada como una medida soberana y estratégica para equilibrar la balanza comercial, proteger a los productores mexicanos y fortalecer la inversión y el empleo en el país.

Antonino Morales: “No es una medida política, sino económica y necesaria”

El senador subrayó que la reforma “no es una medida política, sino una medida económica necesaria y justa”, pues busca corregir distorsiones comerciales que durante años afectaron a las industrias nacionales.

Como lo ha explicado claramente nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y lo ha sostenido el canciller, Marcelo Ebrard, estas modificaciones responden a la necesidad de defender nuestro mercado interno y garantizar condiciones de competencia equitativa. No está dirigida contra ningún país en particular, sino contra las prácticas que durante décadas han dañado a nuestras industrias y a nuestros trabajadores. Antonino Morales

De acuerdo con el legislador, el aumento en los costos de importación para mercancías provenientes de países sin acuerdos comerciales fomenta que la producción se realice en México, lo que permite:

Desarrollar cadenas de proveeduría locales,

Generar empleos más estables y mejor remunerados,

Reducir la dependencia de proveedores externos.

Nuevos aranceles, un paso hacia la autosuficiencia económica: Antonino Morales

Antonio Morales Toledo afirmó que la medida cumple con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, orientado a construir un nuevo modelo económico basado en un mercado interno fuerte y con prosperidad compartida.

El senador también señaló que los recursos generados por los aranceles se traducirán en mayor inversión social y productiva, lo cual fortalecerá a empresarios, industrias y trabajadores mexicanos.

Finalmente, reiteró su respaldo absoluto a la postura de la presidenta, al asegurar que la reforma demuestra la fortaleza y la independencia de la política exterior y económica de México.