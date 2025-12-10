Oaxaca ha dado un paso histórico en la lucha contra la extorsión; es por eso que el senador Antonino Morales Toledo celebró la aprobación de la Ley Estatal para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, una medida que calificó como “un acto de responsabilidad histórica” y un respaldo directo a la estrategia de seguridad nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, recordó que Claudia Sheinbaum presentó la Ley General en materia de Extorsión y destacó que Oaxaca se coloca entre las entidades que avanzan con mayor determinación para cerrar el paso a uno de los delitos que más afectan a las familias y al comercio local.

Antonino Morales reconoce avance de seguridad en Oaxaca

Durante su mensaje, el senador explicó que la extorsión se ha transformado con el tiempo, tomando nuevas formas que golpean la estabilidad emocional y financiera de la ciudadanía.

Por lo que, con la nueva legislación, el Estado deja atrás normas dispersas y adquiere un marco moderno y claro que permitirá perseguir modalidades como la extorsión telefónica, digital o presencial con mayor eficacia.

Por otra parte, el Senado destacó que este avance refleja el espíritu de la Cuarta Transformación, donde la coordinación entre los tres niveles de gobierno deja de ser discurso para convertirse en acciones concretas. Reconoció también el liderazgo del gobernador Salomón Jara Cruz, quien, aseguró, ha asumido con firmeza la tarea de combatir este delito.

Además, hizo un llamado directo a los Congresos para actuar con rapidez en contra de la extorsión, al mismo tiempo que reiteró que solo con leyes claras, coordinación y voluntad política será posible cerrar el paso a las redes criminales que utilizan la extorsión como fuente de financiamiento.

Finalmente, Antonino Morales reafirmó que desde el Senado continuará impulsando reformas y acciones que fortalezcan el marco jurídico nacional.