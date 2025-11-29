Desde el pleno de la Cámara de Senadores, el senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, mostró su respaldo hacia el nombramiento de Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Antonino Morales asegura que la designación de la FGR se realiza con legalidad

Durante su intervención, el senador hizo un llamado a la oposición para respetar el procedimiento establecido en la Constitución para la designación de la persona titular de la FGR; asimismo, afirmó que se trata de un proceso democrático y con total apego a la ley, por lo que pidió dejar a un lado la politiquería y privilegiar el interés público.

Morales Toledo aseguró que Ernestina Godoy cuenta con experiencia probada, honestidad y compromiso con las víctimas, por lo que la considera la mejor opción para dirigir la FGR.

Por otra parte, destacó que su trabajo como primera Fiscal de la Ciudad de México dejó precedentes en investigaciones de alto impacto, especialmente en casos de feminicidio.

El legislador subrayó que su designación permitirá fortalecer la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encabezada por Omar García Harfuch, y con las fiscalías estatales.

Morales recordó que la mancuerna entre Godoy y García Harfuch fue fundamental durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, logrando avances en seguridad y procuración de justicia.

Finalmente, frente a las críticas del PRI y del PAN, Antonino Morales respondió que quienes hoy intentan desacreditar el proceso legal, asegurando que son los mismos que en 2022 pedían la salida del fiscal Gertz Manero.