A siete años del inicio de la Cuarta Transformación, el senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, reafirmó su “profundo cariño y respaldo inquebrantable” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que México vive una nueva etapa donde los privilegios del pasado “no volverán”.

Morales Toledo reconoció la decisión histórica de 2018 que, afirmó, puso fin al periodo neoliberal que profundizó la desigualdad durante más de tres décadas. Hoy, dijo, el país construye el “segundo piso” de la Transformación con un gobierno honesto, cercano a la gente y con un proyecto de nación incluyente.

Antonino Morales destaca avances económicos y sociales

El legislador destacó que los cimientos sentados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de Sheinbaum ya rinden frutos:

Incremento histórico al salario mínimo

Control de la inflación

Creación récord de empleos formales

Peso estable y fuerte

Inversión extranjera directa sin precedentes

Morales Toledo afirmó que los resultados confirman que el “modelo económico humanista sí funciona y genera desarrollo con justicia”.

Agregó que los Programas de Bienestar, ahora derechos constitucionales, llegan directamente a 32 millones de familias, reduciendo la pobreza en 13.5 millones de personas y convirtiendo a México en el segundo país menos desigual de América Latina.

El senador también reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Salomón Jara Cruz, quien impulsa la Transformación en cada comunidad de Oaxaca, desde el acceso a salud y educación gratuita hasta el apoyo al campo y la defensa de los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

Destacó además obras estratégicas como la ampliación del Tren Interoceánico, que fortalece la conexión comercial de Oaxaca con el mundo, y los avances en soberanía energética con Pemex y CFE fortalecidas “para el pueblo”.

Frente a las campañas de difamación impulsadas por grupos conservadores, Morales Toledo fue claro:

“No vencerán a la presidenta de México, porque no está sola. El pueblo respalda este movimiento” Antonino Morales, senador de Oaxaca

Recordó que los principios de la Transformación guían a quienes integran el movimiento. Reafirmó que la 4T es una “revolución ética” donde el servidor público vive en la “justa medianía” y actúa siempre del lado del pueblo.

Finalmente, llamó a consolidar esta etapa, asegurando que con la presidenta Sheinbaum al frente, se seguira trabajando hombro con hombro para que México avance con dignidad, justicia y soberanía.