Antonino Morales, senador por Oaxaca, hizo un llamado enérgico a la oposición partidista y no partidista a abandonar la incitación a la división y contribuir a un debate responsable que impulse un verdadero cambio en beneficio del país.

El legislador respaldó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que “quien convoca a la violencia y a la intervención extranjera se equivoca”. Destacó que el pueblo de México ya eligió el camino de la paz, la justicia y la unidad, por lo que no permitirá que discursos de odio pretendan fracturar el tejido social.

Antonino Morales resalta avances de la 4T en Oaxaca

Antonino Morales enfatizó que la fuerza de un movimiento no está en la imposición, sino en la razón y el voto popular, y afirmó que la Cuarta Transformación demuestra con hechos su compromiso con el pueblo.

Detalló los avances del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que contempla una inversión de 5 mil 900 millones de pesos en La Mixteca, donde se modernizan más de mil 100 kilómetros de carreteras, además de la construcción de nuevos centros de salud del IMSS Bienestar y obras de agua potable que beneficiarán a 1.54 millones de habitantes.

Asimismo, resaltó el impulso del Tren Interoceánico, que conectará Chiapas con Ixtepec, así como el récord histórico de Inversión Extranjera Directa, que alcanzó casi 41 mil millones de dólares.

Por estos avances, el senador Morales Toledo convocó a la militancia de Morena y al pueblo de Oaxaca a participar en la celebración de la victoria del pueblo, el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.