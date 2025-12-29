El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, manifestó su solidaridad con las familias afectadas y las personas lesionadas tras el accidente ocurrido en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; al mismo tiempo, refrendó su respaldo a la respuesta encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antonino Morales reafirma su apoyo con las familias afectadas

En su mensaje, el legislador oaxaqueño expresó sus más sentidas condolencias a quienes perdieron a un familiar y subrayó que, en momentos como este, la prioridad debe ser la atención humana, médica y psicológica para las personas afectadas.

Asimismo, el senador que preside la Comisión Especial para el Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec destacó la actuación inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dado seguimiento directo a la atención de las víctimas y ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Además, reconoció la visita de la presidenta a Oaxaca para supervisar la atención médica, así como la coordinación efectiva del gobernador Salomón Jara Cruz, quien activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Morales Toledo subrayó la rápida respuesta del Gobierno de Oaxaca, que desplegó a corporaciones de seguridad, Protección Civil y servicios médicos desde los primeros minutos tras el accidente.

Por otra parte, expresó su respaldo a las indagatorias que realizan la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Desde el Senado de la República, Morales Toledo reiteró que dará seguimiento puntual al caso y que, desde su ámbito de competencia, trabajará para que el Corredor Interoceánico continúe operando bajo los más altos estándares de seguridad.

Finalmente, Antonino Morales hizo un llamado a la unidad y a la confianza en las instituciones, al tiempo que rechazó el uso político o la difusión de información falsa en torno a la tragedia.