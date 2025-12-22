El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su reconocimiento a las y los ciudadanos que ejercieron su derecho para otorgar apoyo a la solicitud de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado, luego de que la autoridad electoral confirmó la validez de 518 mil 979 firmas.

Oaxaca se consolida como ejemplo de participación ciudadana

En conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que Oaxaca es ejemplo de participación y consulta comunitaria, luego de que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral informó que el número de rúbricas validadas supera las 308 mil requeridas por la ley estatal para que proceda la realización de este ejercicio, inédito en la entidad y en el país a nivel estatal.

Salomón Jara señaló que este proceso fue promovido desde el inicio de su gobierno, convencido de la importancia de garantizar el derecho ciudadano a pronunciarse sobre el desempeño de sus gobernantes, por lo que reiteró su compromiso con la democracia popular y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Asimismo, indicó que su administración se mantendrá atenta al desarrollo y avance de este proceso democrático, que someterá a las y los gobernantes, a la mitad de su mandato, a la voluntad del pueblo.

Más del 86% de las firmas resultaron válidas en Oaxaca

De acuerdo con el informe presentado al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), los apoyos que cumplieron con los criterios legales para ser considerados válidos representan el 86.06 por ciento de la muestra revisada.

Estas firmas corresponden a mujeres y hombres de 569 municipios, con lo cual también se cumple el requisito de dispersión territorial, siendo San Juan Tabaá el único municipio que no emitió firmas de respaldo ciudadano.

Al respecto, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, señaló que este ejercicio demuestra la forma de organización comunitaria de la entidad y de los pueblos originarios.

Oaxaca vuelve a trazar la ruta y crea un antecedente para cualquier otro estado que quiera desarrollar un mecanismo de participación ciudadana de esta naturaleza. Geovany Vásquez Sagrero

Cabe destacar que 602 mil 832 firmas fueron sometidas a los procesos de revisión y validación técnica, conforme a la normativa aplicable, y cotejadas con el Padrón Electoral y la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

El informe advierte que se satisface el umbral legal de apoyos ciudadanos y el requisito de representatividad territorial, por lo que las y los consejeros electorales locales cuentan con un plazo de tres días para determinar la procedencia del procedimiento de revocación de mandato. Con ello, a partir de este lunes se emitirá la convocatoria para la realización de la jornada de votación.