Antonino Morales Toledo subrayó la importancia de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerarla un cambio de fondo para fortalecer la democracia en México, el cual debe ir acompañado de la revocación de mandato como mecanismo para evaluar y exigir cuentas a los gobernantes.

Reforma electoral será prioridad en el Senado, afirma Antonino Morales

Al referirse al inicio del periodo de sesiones, el senador confió en que la reforma electoral sea una prioridad en el Senado, ya que permitirá que los recursos públicos se destinen a lo que verdaderamente importa: salud, educación y bienestar, y no a estructuras burocráticas.

Por eso reduciremos el costo de las elecciones y del funcionamiento de las instituciones electorales. También recortaremos el financiamiento excesivo de los partidos. Antonino Morales

En el marco de la reunión plenaria de Morena, Antonino Morales Toledo felicitó la designación de Ignacio Mier como coordinador y reconoció la labor del senador Adán Augusto López al frente de la bancada, al señalar que el grupo parlamentario se encuentra unido y preparado.

El legislador también enfatizó que el pueblo debe elegir directamente a todos sus representantes en el Congreso, de modo que cada curul sea resultado del voto ciudadano y no de decisiones de escritorio.

Antonino Morales destaca la revocación de mandato como instrumento clave

Antonino Morales se pronunció a favor de la revocación de mandato como un instrumento esencial para que el poder ciudadano sea permanente y efectivo, al destacar que Oaxaca ya demostró su eficacia como ejercicio de democracia directa.

La gente participó, opinó y ejerció su soberanía al mandatar la continuidad del gobierno de la Primavera Oaxaqueña que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz. Ese es el camino. La democracia no es sólo votar cada cierto tiempo, es poder decidir todos los días. Antonino Morales

Finalmente, reafirmó su compromiso con la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como su lealtad al pueblo de Oaxaca, al de México y al proyecto de transformación nacional.

Puntualizó que en el Senado su voto será a favor de las reformas que permitan construir un país más justo, democrático y soberano.