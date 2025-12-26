El senador Antonino Morales Toledo afirmó que la inversión pública anunciada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el 2026 fortalecerá de manera decisiva el desarrollo del sur-sureste del país, con Oaxaca como eje estratégico del nuevo modelo económico nacional.

El legislador, quien preside la Comisión Especial para el Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, destacó que este programa marca una nueva etapa del crecimiento sostenido, infraestructura moderna y bienestar social para millones de personas.

Inversión pública 2026 fortalecerá empleo y bienestar en Oaxaca

Antonino Morales subrayó que el plan federal de inversión, que será presentado a detalle a inicios del 2026, consolida el papel de Oaxaca como uno de los estados prioritarios dentro del proyecto de transformación.

Asimismo, destacó que los esquemas de inversión pública y mixta permitirán acelerar obras estratégicas que ya están en marcha, especialmente las que están vinculadas al Corredor Interoceánico, considerado un detonador de prosperidad, empleo y conectividad logística a nivel internacional.

Durante su mensaje, el senador resaltó que uno de los avances más relevantes es la entrada de operación del tren de pasajeros “El Tehuanito”, considerado un detonador de prosperidad, empleo y conectividad logística a nivel internacional.

Por otra parte, afirmó que la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, avanza hacia una reconversión energética con visión sustentable, siendo un proyecto de más de 16 mil millones de pesos.

Oaxaca mejora carreteras y obras urbanas

Morales Toledo también destacó el impacto del Plan Carretero “Lázaro Cárdenas del Río”, que contempla una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos para la modernización de más de mil kilómetros de caminos, principalmente en la región Mixteca.

El legislador explicó que en la capital de Oaxaca se están impulsando obras clave en movilidad como el paso deprimido en el Parque del Amor y el proyecto del Puente Viguera, los cuales buscan mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y elevar la calidad de vida.

Finalmente, el senador aseguró que la coordinación entre el Gobierno Federal y la administración del gobernador Salomón Jara Cruz ha sido determinante para que estos proyectos avancen con solidez.