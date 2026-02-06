Antonino Morales Toledo, senador de Morena por Oaxaca, expresó su respaldo total a la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la iniciativa privada, para sumar esfuerzos en la construcción del desarrollo económico y social del país.

El senador señaló que el momento económico que vive México es resultado directo de la transformación iniciada en el 2018, la cual sentó las bases sólidas de estabilidad, soberanía y certidumbre jurídica que hoy permiten atraer inversiones de largo plazo.

Morales Toledo reitera compromiso legislativo con la Cuarta Transformación

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec destacó que los datos presentados durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, donde se dio a conocer un portafolio superior a 406 mil 800 millones de dólares y la generación potencial de más de 1.6 millones de empleos, reflejan la confianza en el proyecto de nación encabezado por la 4T.

“La invitación de nuestra presidenta se da en un contexto de fortaleza histórica. La certidumbre que hoy tiene México, la confianza que refleja nuestra moneda y el récord en Inversión Extranjera Directa, son fruto del trabajo legislativo para recuperar el sentido social de nuestra Carta Magna y devolver al Estado su rectoría en sectores estratégicos” Antonino Morales, senador de Oaxaca

El legislador retomó la frase de la presidenta “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, señalando que esta visión de soberanía nacional es precisamente lo que genera condiciones favorables para una inversión responsable y con sentido social.

Por otra parte, puso como ejemplo el Corredor Interoceánico, al que calificó como un proyecto estratégico que integra desarrollo económico con soberanía nacional, y que se consolida como uno de los principales polos de atracción de inversión en el sureste del país, en el marco del Plan México.

Asimismo, indicó que este modelo demuestra que es posible combinar crecimiento económico, justicia social y respeto a los recursos naturales, fortaleciendo al mismo tiempo la integración regional y la competitividad.

Finalmente, Antonino Morales Toledo reiteró su acompañamiento legislativo y político al gobierno federal, y aseguró que desde el Senado continuará impulsando las reformas y acciones necesarias para que las inversiones se traduzcan en bienestar para la población.