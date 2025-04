Alejandro Murat Hinojosa se queda en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido bateó la solicitud de expulsión.

El ex gobernador de Oaxaca y ahora senador por Morena, por el momento se salvó de ser expulsado del partido guinda tal y como lo pedían militantes de su bancada.

Esto como ante sala a la decisión de Miguel Ángel Yunes Márquez, ex gobernador de Veracruz panista de no afiliarse a Morena tras la presiones en su contra, pero pese a las solicitudes de los morenistas de Oaxaca no lograron retirar a Alejandro Murat del partido.

Alejandro Murat se queda en Morena: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia batea solicitud de expulsión pese a presentación de pruebas

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca dio a conocer que Alejandro Murat se queda en Morena tras la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de mantener al senador en el partido guinda pese a las pruebas en su contra.

Pero negó haber interpuesto una queja en Morena para la salida de Alejandro Murat.

“Yo no interpuse una queja, quién interpuso una queja fue el Comité Estatal. Si tú me preguntas si es estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo por lo que hicieron y presentaron la queja. Tengo entendido que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya resolvió, deshecho el recurso pero tengo también entendido que ya se metió un recurso en contra de esa resolución para que los tribunales de la Sala Xalapa, de la Sala Superior también, tiene ahí todo los elementos, hay pruebas, entonces esperamos a la resolución de eso” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Sin embargo, Salomón Jara dijo que si dependiera de él, ya hubiera pedido la salida de Alejandro Murat de Morena a modo de broma.

Asimismo, el gobernador de Oaxaca habló de mantener los principios de Morena como la austeridad y adelantó que se sometería a la revocación de mandato.

Alejandro Murat se queda en Morena: podría ser impugnada la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

A pesar de la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en Oaxaca, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca informó que los militantes morenistas inconformes con la presencia de Alejandro Murat aún pueden impugnar esta decisión.

Las impugnaciones se presentaron ante la Sala Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sean estas autoridades las que determinen el futuro de Alejandro Murat en Morena.

Por el momento el senador de Morena, Alejandro Murat no se ha pronunciado al respecto de las impugnaciones en su contra para salir del partido guinda.

Cabe recordar que tiempo atrás Murat había reiterado que su militancia en Morena se iba a mantener.