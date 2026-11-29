La instalación monumental 2501 Migrantes, del artista oaxaqueño Alejandro Santiago Ramírez (1964-2013), tiene desde 2024 su sede permanente en el Parque Primavera de Oaxaca, donde sus 2 mil 501 esculturas antropomorfas se integran al paisaje del Jardín Principal.

Modeladas a mano y a escala humana, las figuras están distribuidas a nivel de piso para que los visitantes puedan recorrerlas y observarlas de cerca. Esta disposición permite experimentar el arte contemporáneo mientras se camina entre las esculturas, sin barreras entre la obra y el público.

Alejandro Santiago creó 2501 Migrantes para representar la ausencia en su comunidad

El origen de la instalación se remonta al regreso de Alejandro Santiago a su natal Teococuilco de Marcos Pérez, donde encontró un pueblo marcado por la migración. Alrededor de 2 mil 500 habitantes habían dejado la comunidad en busca de mejores oportunidades.

Ante ese panorama, el artista convirtió la ausencia en un proyecto creativo: repoblar simbólicamente su tierra mediante figuras de arcilla que representaran a quienes se habían marchado. A ese número agregó una escultura más, con la idea de que siempre habría alguien más que tendría que partir.

Así nació 2501 Migrantes, una obra que transformó la experiencia de una comunidad en una representación artística de la migración y sus consecuencias.

Alejandro Santiago y su obra 2501 Migrantes: esculturas que representan la migración (Cortesía)

Las esculturas de 2501 Migrantes llegaron al Parque Primavera de Oaxaca

Cada figura tiene un rostro propio y presenta distintas texturas y posturas que evocan el tránsito, el cansancio y la esperanza. La instalación fue elaborada durante siete años con la participación de más de 30 habitantes de Suchilquitongo.

Las esculturas representan simbólicamente a los migrantes que regresan a su tierra a través del arte, en una propuesta que busca dar forma a la memoria de quienes dejaron sus comunidades.

Desde 2007, la instalación recorrió distintos espacios culturales de México y del mundo, entre ellos el Fórum Universal de las Culturas de Monterrey y el Museo de San Ildefonso. Desde 2024, su sede permanente es el Parque Primavera, en Oaxaca de Juárez.

En este espacio, 2501 Migrantes invita a los visitantes a recorrer las figuras y reflexionar sobre las historias detrás de la migración, la ausencia, la identidad y el vínculo con el lugar de origen.