Un grupo de 22 mujeres indígenas triquis, originarias de Tierra Blanca Copala, ingresó nuevamente a su comunidad para inspeccionar el estado físico de sus viviendas, como parte del proceso de pacificación y retorno impulsado por los gobiernos estatal y federal tras seis años de desplazamiento forzado. El recorrido fue acompañado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y autoridades federales, como parte del seguimiento a las mesas de diálogo y acuerdos de paz en la Nación Triqui.

Las mujeres, quienes actualmente residen en condición de desplazamiento en la comunidad de Yosoyuxi, acudieron de manera voluntaria en representación de las 147 familias que abandonaron la zona debido a conflictos internos en la región.

Avanza retorno de desplazados triquis en Oaxaca (cortesía )

Prioridad en condiciones de seguridad y restablecimiento de servicios básicos

Durante la visita, el mandatario estatal reiteró que la prioridad de la administración es establecer condiciones materiales y de seguridad que permitan a las familias decidir libremente su regreso, dejando atrás los enfrentamientos en la zona.

Nos duele mucho la separación de familias, de pobladores, de hermanos y hermanas. Duele la injusticia, el desencuentro y que haya hermanos caídos. Nuestro destino es vivir en paz y armonía; un pueblo solo puede salir adelante así. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Avanza retorno de desplazados triquis en Oaxaca (cortesía )

De manera paralela a las gestiones de seguridad y conciliación, el gobierno estatal informó que, en coordinación con el Gobierno de México, se ejecutan obras para restablecer los servicios básicos en la zona antes del retorno definitivo.

Avanza retorno de desplazados triquis en Oaxaca (cortesía )

Las autoridades estatales subrayaron que mantendrán abierta la mesa de diálogo institucional para garantizar que el eventual regreso de las 147 familias se concrete bajo protocolos de seguridad, dignidad y respeto a los derechos humanos.