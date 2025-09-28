Luego de viralizarse el video que exhibió las malas condiciones en las que vivía una osa enferma en el Zoológico La Pastora, Nuevo León, se informó que el ejemplar fue trasladado para recibir atención privada.

La noticia fue confirmada por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), la cual señaló que la osa enferma fue enviada a la Fundación Invictus para recibir atención especializada.

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, a la osa llamada Mina se le habría diagnosticado lo siguiente:

Anemia

Dermatitis

Bacteria leptospirosis

Insuficiencia renal

Estado de salud de la osa enferma es extremadamente delicado, informa Profepa

Luego de la ola de indignación que provocó el estado de la osa enferma, la titular de la Profepa, Mariana Boy, se comprometió a realizar una inspección exhaustiva en el zoológico La Pastora de Nuevo León.

Según comentó la funcionaria, estos trabajos de revisión tendrán el objetivo de revisar el estado de salud de todos los ejemplares, a fin de asegurar que el resto de los animales reciban un trato digno.

En cuando a la osa enferma llamada Mina, precisó que a partir de ahora el cuidado y la responsabilidad queda a cargo de la Profepa y la Fundación Invictus, ubicada en Hidalgo.

La primera valoración de la osa enferma arrojó que su estado de salud es extremadamente delicado, pero aún así, coincidieron en la necesidad de trasladarla por vía aérea a las instalaciones de la Fundación Invictus.