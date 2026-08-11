Waldo Fernández señaló que una de las preocupaciones constantes entre jóvenes y padres de familia de Nuevo León es la dificultad para acceder a una vivienda digna y cercana a sus centros de trabajo.

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional explicó que, aunque muchos jóvenes cuentan con empleo y buenos ingresos, el alto costo de la vivienda les impide adquirir un inmueble cerca de sus fuentes de trabajo.

Esta situación provoca que tengan que buscar opciones habitacionales más alejadas, lo que incrementa sus gastos y tiempos de traslado y representa una dificultad económica adicional.

Waldo Fernández señala alto costo de vivienda para jóvenes de NL

Durante sus recorridos y asambleas, Fernández indicó que esta problemática ha sido planteada de manera recurrente por jóvenes y padres de familia.

Ante este panorama, destacó programas de la Cuarta Transformación, como las becas educativas y Jóvenes Construyendo el Futuro, al considerar que generan oportunidades de movilidad social para las nuevas generaciones.

De acuerdo con el aspirante, estos programas permiten a los jóvenes continuar con sus estudios, complementar su formación e incorporarse al mercado laboral, con alternativas que pueden contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Fernández sostuvo que, en caso de encabezar la Coordinación, mantendrá el respaldo a los jóvenes mediante programas sociales y acciones con sentido humanista, tomando en cuenta las distintas necesidades de acuerdo con su contexto.

El aspirante afirmó que las nuevas generaciones deben contar con respaldo institucional y oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida.