El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Waldo Fernández aseguró que el sentimiento que más ha encontrado entre la ciudadanía es el abandono por parte de las autoridades, especialmente del Gobierno de Nuevo León, pues considera que la administración actual ha sido incapaz de resolver los problemas de fondo.

La gente se siente sola, no se siente respaldada por ninguno de sus gobiernos, pero sobre todo siente que lo que ha pasado en Nuevo León es que solamente se están administrando las crisis y no se están resolviendo de fondo. Waldo Fernández, aspirante

Waldo Fernández asegura que existe decepción con el Gobierno estatal

El aspirante, Waldo Fernández, sostuvo que también existe decepción entre quienes esperaban un cambio con la actual administración estatal y hoy consideran que el estado carece de rumbo.

La gente siente que no tiene un gobierno, sino más bien como si fuera una empresa en la que están lucrando con ellos. Waldo Fernández, aspirante

También, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Waldo Fernández afirmó que Nuevo León necesita una administración con visión humanista, cercana a la ciudadanía y enfocada en resolver los problemas de fondo que afectan a la población.