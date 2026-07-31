La asociación civil Casa Azul podrá financiar la atención médica de siete niñas y niños con labio y paladar hendido gracias a un donativo de 200 mil pesos entregado por Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El apoyo forma parte de una serie de donaciones que el senador con licencia, Waldo Fernández realiza con recursos provenientes de la indemnización por reparación del daño derivada de un convenio legal con Karina Barrón.

Waldo Fernández destaca respaldo a organizaciones sociales

Durante la entrega, el senador con licencia, Waldo Fernández recordó que desde hace más de una década destina recursos personales a organizaciones sociales y que Casa Azul fue una de las primeras en recibir ese respaldo.

Hoy que lo estamos retomando de manera pública por este asunto legal que ustedes ya conocen, volvimos a darle difusión a todo el apoyo que le damos a estas organizaciones. Waldo Fernández, senador con licencia

El fundador de la asociación civil Casa Azul, Ricardo Elizondo, explicó que el recurso permitirá realizar tratamientos y cirugías que cambiarán la vida de siete menores, al atender una de las malformaciones craneofaciales más frecuentes.

Por su parte, Mirely Fierro, esposa del fundador de Casa Azul, destacó que apoyar a instituciones como estas, significa transformar la vida de niñas y niños que requieren atención especializada para mejorar su salud y calidad de vida.