Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, llamó a la clase política de Nuevo León a dejar de lado las diferencias y construir acuerdos que den certeza al estado, al considerar que la falta de consensos ha frenado decisiones fundamentales como la aprobación del Presupuesto 2027.

El también senador sostuvo que los enfrentamientos entre el Gobierno estatal y el Congreso ya afectan directamente a la ciudadanía, por lo que consideró indispensable privilegiar el interés público por encima de los intereses partidistas o personales.

Waldo Fernández pide priorizar el diálogo para aprobar el Presupuesto 2027

Fernández afirmó que la falta de madurez política y de consensos ha generado un escenario de incertidumbre para Nuevo León, por lo que confió en que las próximas decisiones se enfoquen en el bienestar de la población y no en las diferencias entre los actores políticos.

En ese sentido, exhortó al Congreso local y al gobernador a privilegiar el diálogo para evitar que la entidad vuelva a enfrentar un escenario sin presupuesto.