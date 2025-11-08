A dos meses del caso de maltrato animal registrado en la entidad de Saltillo, Coahuila, se informó que un bar fue multado por alcoholizar a un caballo que se encontraba en el lugar.

El hecho generó gran indignación en redes sociales, pues videos grabados por comensales evidenciaron a personas dándole bebidas alcohólicas al caballo en el Bar Oklahoma de Saltillo.

Sobre este caso ocurrido en septiembre, la Procuraduría de Protección al Ambiente, junto con la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), determinaron imponer una multa de un millón de pesos.

Bar de Saltillo fue multado con 1 millón de pesos por alcoholizar a un caballo (Especial)

Bar tendrá que pagar un millón de pesos por el caso de un caballo que fue alcoholizado

Además de la multa que asciende a un millón de pesos, las autoridades evaluaron imponer sanciones adicionales al bar Bar Oklahoma de Saltillo por violar la Ley de Protección de los Animales.

Hasta ahora, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC) no han descartado ordenar una clausura definitiva del establecimiento.

La medida ocurre luego de que, en redes sociales, los defensores de fauna exigieran justicia para el caballo que fue alcoholizado al interior del establecimiento.

En el video difundido en septiembre, se aprecia al caballo caminando entre las mesas y las personas, cuando de un momento a otro unos hombres se acercan a darle bebidas alcohólicas al animal.