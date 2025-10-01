Víctor Hugo Sepúlveda fue capturado en España, el fundador de Grupo Peak, por presuntamente fraudes millonarios a través de fondos de inversión.

La detención de Víctor Hugo Sepúlveda se realizó en Madrid, España y se informó que será trasladado a Nuevo León, México.

Víctor Hugo Sepúlveda fue detenido gracias a una ficha roja de la Interpol

A través de redes sociales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se dio a conocer la detención de Víctor Hugo Sepúlveda, fundador de Grupo Peak en España por fraude.

El fiscal general de Justicia del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, reveló que la detención de Víctor Hugo Sepúlveda se realizó gracias a una ficha roja de la Interpol.

Detuvieron a Víctor Hugo Sepúlveda, fundador de Grupo Peak en España; será trasladado a Nuevo León (Fiscalía General de Justicia de Nuevo León / Facebook )

Asimismo, las autoridades de Nuevo León fueron notificados de la captura del fundador de Grupo Peak.

De acuerdo con Flores Saldívar, la ficha roja emitida por la Interpol se realizó tras el fraude de Víctor Hugo Sepúlveda por 145 millones a 150 millones de pesos.

Tras su detención en España, se reveló que hay al menos 8 carpetas de investigación en su contra, y el Fiscal general de Justicia de Nuevo León, invitó a la ciudadanía a denunciar si es que fueron víctimas de Sepúlveda.

“Son esos fraudes de inversionistas, ellos proponían la adquisición de réditos alrededor del 24%, que ya por sí debe de ser una alerta a la ciudadanía ese tipo de intereses, porque pues no es viable y son probablemente fraudes. Captaban inversiones y hacían creer que esas inversiones iban a fortalecer a sus empresas” Javier Flores Saldívar, Fiscal general de Justicia de Nuevo León